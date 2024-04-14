После массовой драки в Саратове возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело по факту массовой драки в Саратове

Несколько десятков человек подрались в Саратове. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Отмечается, что один из участников конфликта сел за руль машины и попытался задавить оппонентов. Автомобилист сбил одного человека, его госпитализировали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений». Расследование дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

Ранее массовая драка произошла в Москве. Около 20 рабочих выясняли отношения на Тагильской улице. Они были вооружены камнями и палками.

Другая драка произошла на стройке школы в Иркутской области. В результате конфликта рабочих пострадали восемь человек, троих из них госпитализировали в тяжелом состоянии.

