Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:34, 14 апреля 2024Силовые структуры

После массовой драки в Саратове возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело по факту массовой драки в Саратове
СюжетМассовые драки в Москве

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Несколько десятков человек подрались в Саратове. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Отмечается, что один из участников конфликта сел за руль машины и попытался задавить оппонентов. Автомобилист сбил одного человека, его госпитализировали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений». Расследование дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

Ранее массовая драка произошла в Москве. Около 20 рабочих выясняли отношения на Тагильской улице. Они были вооружены камнями и палками.

Другая драка произошла на стройке школы в Иркутской области. В результате конфликта рабочих пострадали восемь человек, троих из них госпитализировали в тяжелом состоянии.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова ответила на призыв Израиля осудить удар Ирана. Она напомнила, что Тель-Авив ни разу не осуждал атаки Украины

      Тренер «Байера» прокомментировал историческое чемпионство команды

      Пентагон заявил о готовности США защищать Израиль

      Леонардо Ди Каприо призвал признать Шотландию лидером по восстановлению природы

      Российские войска ответили ВСУ на обстрел Энергодара

      В США изучат меры для привлечения Ирана к ответу в ООН

      В ООН прокомментировали ситуацию на Ближнем Востоке

      США призвали ООН осудить атаку Ирана на Израиль

      После массовой драки в Саратове возбудили уголовное дело

      Два человека погибли при обстреле Херсонской области со стороны ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше