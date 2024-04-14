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11:53, 14 апреля 2024Мир

Посольство отреагировало на нахождение россиянина на захваченном Ираном судне

Посольство РФ в Иране выяснит детали о нахождении россиянина на борту MSC ARIES

Фото: Damian Dovarganes / AP

Посольство России в Иране прокомментировало нахождение россиянина на борту контейнеровоза MSC ARIES, захваченного иранским спецназом. В Telegram-канале посольства отмечается, что оно находится в непрерывном контакте с властями с целью выяснения всех подробностей нахождения на борту Т. Колчанова.

Детали выясняются с целью оказания консульского содействия, пояснили там. Также в консульстве добавили, что находятся на связи с родственниками российского моряка.

Коммерческое судно в субботу, 13 апреля, было перехвачено спецназом подразделения «Сепах» (входит в состав ВМС Корпуса стражей исламской революции). Изначально он следовал из эмиратского порта Халифа в индийский порт Нава-Шева. Впоследствии судно доставили в территориальные воды Ирана.

Данный контейнеровоз относится к компании Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера. На борту в тот момент находилось 25 моряков, среди которых индийцы, филиппинцы, пакистанцы и эстонцы. По данным Telegram-канала Shot, среди членов экипажа могут быть российские граждане — жители Приморского края.

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      Лилиана Набиуллина
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