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19:46, 14 апреля 2024Мир

В России высказались об отказе Сербии покупать истребители у Москвы

Депутат Чепа: отказ Сербии покупать истребители не скажется на отношениях с РФ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Отказ Сербии покупать истребители у России не скажется на отношениях двух стран, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, почему Белград решил не заключать сделку с Москвой.

«Мы понимаем, что Сербия собиралась покупать эти истребители, чтобы каким-то образом решать свои стратегические задачи. Но учитывая, что на Сербию оказывается колоссальное давление и по понятным причинам были угрозы и шантаж в ее сторону, то Сербия много бы потеряла, если бы заключила этот контракт с Россией», — высказался он.

По мнению депутата, такое решение не повлияет на сотрудничество двух государств.

Очевидно, они взвесили все за и против и вынуждены были отказаться по этой причине. Я думаю, это обидно, но это не скажется на наших отношениях

Алексей Чепадепутат Госдумы

Как сообщает Financial Times, Сербия отказалась покупать у России истребители. Издание пишет, что это связано с украинским конфликтом и международными санкциями. «Из-за геополитических обстоятельств сейчас даже при всем желании невозможно что-либо покупать у России», — заявил неназванный сербский чиновник.

Вместо этого страна решила приобрести самолеты у Франции и уже на 90 процентов согласовала условия сделки. Белград получит 12 истребителей четвертого поколения Dassault Rafale, каждый стоимостью три миллиарда долларов, что станет крупнейшей оружейной сделкой Сербии.

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      Варвара Кошечкина
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