В Госдуме прокомментировали атаку Ирана на Израиль

Депутат Белик сравнил атаку Ирана на Израиль с театральной постановкой

Депутат Госдумы Дмитрий Белик высказался об ударах Ирана по территории Израиля. Его комментарий приводит РИА Новости.

«Все это больше похоже на красивую театральную постановку, только в информационном пространстве», — озвучил свое сравнение Белик.

Он подчеркнул, что Иран не мог оставить без внимания действия Израиля, поэтому пошел на подобный шаг. По мнению Белика, случившееся между странами не приведет к войне.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв посла Израиля в Москве Симоны Гальперин осудить атаку Ирана на Израиль. Она заявила, что Израиль никогда не осуждал украинские удары по российским территориям.

Ночью 14 апреля стало известно, что Вооруженные силы Ирана совершили атаку на Израиля с использованием сотен беспилотников и ракет. Иран заявил, что таким образом он ответил на ракетный удар Израиля по консульству страны в Дамаске в начале апреля.