Захарова прокомментировала призыв Израиля к России осудить удары Ирана

Захарова: Израиль, поддерживая Украину, при этом призывает РФ осудить удар Ирана

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин призвала Россию осудить атаку Ирана по израильской территории при том, что Тель-Авив открыто поддерживает Украину. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я», — написала она, добавив, что израильского руководство неоднократно заявляло о поддержке действий президента Украины Владимира Зеленского.

Вооруженные силы Ирана в ночь на 14 апреля совершили атаку на Израиль с использованием беспилотников и ракет, объяснив свои действия самообороной.