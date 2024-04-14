В Иране заявили об успехе операции против Израиля

КСИР: операция против Израиля прошла успешнее, чем ожидалось

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами заявил, что операция «Правдивое обещание» против Израиля прошла успешнее, чем ожидалось. Об этом сообщает Информационное агентство Исламской Республики.

По словам Салами, хотя на данный момент информация о попаданиях не является полной, задокументированные данные показывают, что операция прошла с большим успехом, чем можно было ожидать. Он также заявил, что люди, живущие на оккупированных территориях, сам сионистский режим и США, на данный момент осознали разрушительные последствия ударов лучше, чем сами иранские власти.

«Сионистский режим должен отказаться от своего прежнего поведения и извлечь урок из этого инцидента. Если сионистский режим предпримет какие-либо ответные действия, наш ответ будет, безусловно, намного жестче, исходя из нового опыта, который мы получили об их возможностях», — цитирует его слова агентство.

Также Салами отметил, что операция «Правдивое обещание» могла быть более масштабной, однако она была ограничена теми возможностями, которые Израиль использовал для атаки на посольство Исламской Республики Иран в Сирии.

Ранее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари рассказал, что 200 иранских ракет и дронов привели к незначительному ущербу для еврейского государства. По его словам, большинство ракет и беспилотников были перехвачены противоракетным комплексом дальнего радиуса действия Arrow.

Иран в ночь на 14 апреля начал воздушную атаку на Израиль. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил запуск ракет и беспилотных летательных аппаратов по целям на израильской территории. Тегеран объяснил атаку самообороной.