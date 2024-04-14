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12:07, 14 апреля 2024Мир

В МИД России отреагировали на эскалацию на Ближнем Востоке

В МИД России выразили обеспокоенность в связи с эскалацией на Ближнем Востоке

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В Министерстве иностранных дел (МИД) России отреагировали на эскалацию на Ближнем Востоке и выразили в связи с ней обеспокоенность. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля десятки беспилотников, а также крылатые и баллистические ракеты. В МИД России подчеркнули, что, по славам их иранских коллег, атака предпринята в рамках права на самооборону в соответствии с уставом ООН в ответ на нападения на иранские объекты в регионе.

В российском дипломатическом ведомстве напомнили о неоднократных предупреждениях, что неурегулированность в зоне палестино-израильского конфликта может привести к росту напряженности. «Призываем все вовлеченные стороны к сдержанности. Рассчитываем, что региональные государства будут решать имеющиеся проблемы политико-дипломатическими средствами», — говорится в заявлении МИД России.

В ведомстве также призвали россиян, находящихся в соседних с Израилем странах, следить за сообщениями и рекомендациями в информационных лентах МИД России.

Ранее стало известно, что на захваченном спецназом Ирана в Ормузском проливе коммерческом судне MSC Aries могут находиться моряки из Приморского края. 13 апреля контейнеровоз перехватил спецназ подразделения «Сепах» (входит в состав ВМС Корпуса стражей исламской революции). Судно принадлежит компании Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера.

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      Константин Лысяков
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