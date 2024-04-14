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23:52, 14 апреля 2024Мир

В США изучат меры для привлечения Ирана к ответу в ООН

Власти США в ближайшие дни изучат меры для привлечения Ирана к ответу в ООН

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Власти США в ближайшие дни изучат дополнительные меры в ООН для привлечения Ирана к ответу за его атаку на Израиль. Об этом заявил зампостпреда США при ООН Роберт Вуд на заседании Совета Безопасности ООН, передает РИА Новости.

По его словам, Совет Безопасности ООН должен недвусмысленно осудить Тегеран за его действия.

«Если Иран или его прокси предпримут шаги против США или дальнейшие шаги против Израиля, Иран будет привлечен к ответу», — добавил он.

Иран атаковал Израиль беспилотниками, а также баллистическими ракетами вечером в субботу, 13 апреля. По словам высокопоставленного израильского чиновника, в сторону государства были запущены сотни дронов. Позднее стало известно, что беспилотники в сторону Израиля также запустили другие государства, включая Йемен.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил атаку Ирана на Израиль и призвал к немедленному прекращению боевых действий. По его словам, «мир не может допустить еще одной войны».

В свою очередь, Соединенные Штаты заявили, что готовы безоговорочно встать на защиту Израиля, несмотря на все разногласия, если тот снова подвергнется нападению.

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      Юлия Мискевич
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