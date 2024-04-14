В Запорожье назвали условие для пуска АЭС

Депутат Карчаа: пуск Запорожской АЭС возможен, если отодвинуть линию фронта

Руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом», депутат законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа заявил, что пуск Запорожской АЭС будет возможен в том случае, если линия фронта будет отодвинута на безопасное расстояние от станции. Это условие он озвучил в разговоре с ТАСС.

«Заработать на мощностях станция может только в том случае, если линия боевого соприкосновения переместится на такое расстояние, которое исключало бы нанесение огневого поражения», — уточнил он.

Карчаа также добавил, что Украина ставит одной из своих задач не дать атомной электростанции работать по назначению. Он подчеркнул, что Киев не пугает вероятность возникновения ядерной катастрофы. «Они готовы пойти на все. И это действительно очень опасно», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что украинские атаки на Запорожскую АЭС согласованы США. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет подчеркнул, что Киев не стал бы совершать подобные действия по своей инициативе.

С сентября 2022 года работа всех блоков атомной электростанции в Запорожье остановлена. При этом оборудование обслуживается по необходимым регламентам.