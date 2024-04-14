Защитивший посетителей ТЦ в Сиднее от террориста мужчина оказался украинцем

Посольство РФ: преградивший путь нападавшему в Сиднее мужчина оказался украинцем

Мужчина, который преградил путь террористу в ТЦ в Сиднее и защитил посетителей, оказался гражданином Украины. Об этом пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу посольства России в Австралии.

«По сообщениям австралийских СМИ, мужчина оказался украинцем», — сообщили в дипмиссии.

Этот человек в момент, когда давал отпор злоумышленнику, пытался остановить его криками на русском языке. Очевидцы утверждают, что мужчина кричал «Отойди!», в одиночку встав на пути вооруженного ножом преступника, держа в руках столб, пытался не дать ему пройти по эскалатору.