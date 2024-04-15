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13:37, 15 апреля 2024Спорт

Фитнес-тренер посоветовал комплексную разминку без прыжков

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер Михаил Прыгунов посоветовал разминку без прыжков. Его слова приводит «Вокруг Света».

Прыгунов рекомендовал делать разминку в определенном порядке — сверху вниз. Он предложил начать с шеи, выполнить повороты и наклоны головы, круговые движения, а затем перейти к разогреву плечевого пояса и сделать круговые движения сначала только плечами, а после — добавляя махи руками.

Далее следует развести руки в стороны и, прогнувшись, раскрыть грудную клетку. Затем необходимо выполнить наклоны в стороны и круговые движения корпусом, чтобы разогреть поясничный отдел, а после — сделать круговые движения тазобедренным суставом.

После этого необходимо перейти к разминке ног. Начать следует с поочередного подтягивания колен к груди с растягиванием задней поверхности бедра и ягодичных мышц. Для проработки передней поверхности бедра и пояснично-подвздошных мышц рекомендуется взяться за голень и отвести ногу назад, прижимая пятку к ягодицам.

«Такой алгоритм комплексной разминки без прыжков охватывает все основные мышцы нашего тела. Этот набор упражнений можно использовать перед любой тренировкой и серьезно снизить риск возможных травм», — заявил Прыгунов, отметив, что на выполнение разминки потребуется всего пять-десять минут. Также к разминке можно добавить более сложные упражнения, например глубокие выпады, боковое раскрытие из планки или позу «собака мордой вниз».

Ранее инструктор по йоге Александра Чуркина рассказала о пользе позы «собака мордой вниз». Специалист объяснила, что во время выполнения упражнения успокаивается разум.

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      Дарья Коршунова
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