Кологривый пожаловался на проблемы с карьерой из-за своей откровенности

Никита Кологривый пожаловался на месть за критику актера Ивана Янковского

Звезда сериала «Слово пацана», актер Никита Кологривый в интервью журналистке Лауре Джугелии на YouTube пожаловался на проблемы с карьерой из-за своей откровенности.

На вопрос ведущей о том, обиделся ли на Кологривого его коллега Иван Янковский из-за комментариев в адрес актера, звезда «Слово пацана» ответил, что не знает и его это «мало волнует».

При этом артист подчеркнул, что отца Янковского-младшего, Филиппа Янковского, «очень волнуют» высказывания Кологривого. «Он [Янковский-старший] сделал так, чтобы я уже не работал [с ним в совместном проекте], хотя изначально там меня писали. Думаю, он испугался меня», — предположил актер.

Он подчеркнул, что его мнение по поводу ситуации подкреплено только интуицией. «Мне кажется, что они все захотели мне как-то надавать тумаков, но могут делать только это по-особому», — заключил он.

Ранее Никита Кологривый усомнился в актерском таланте своего коллеги Ивана Янковского.