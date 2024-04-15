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17:20, 15 апреля 2024Ценности

Кологривый вышел на публику в очках за 130 тысяч рублей

Кадр: FAMETIME TV / YouTube

Российский актер Никита Кологривый пришел на интервью к журналистке Лауре Джугелии с дорогостоящим аксессуаром. Соответствующие кадры опубликованы в ее YouTube-канале.

29-летний артист посетил упомянутую беседу в темно-синем костюме, состоящем из штанов с манжетами и кофты на молнии. Помимо этого, мужчина надел светло-коричневые ботинки.

Свой образ он дополнил очками для зрения голливудского бренда Chrome Hearts с оправой золотого цвета. Известно, что стоимость похожего аксессуара составляет от 130 тысяч рублей.

В марте пластический хирург Иван Володченков предрек Кологривому роли бомжей. По словам врача, из-за злоупотребления алкоголем и табаком, а также несоблюдения сбалансированного питания артист рискует быстро потерять привлекательность.

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      Екатерина Ештокина
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