Кологривый вышел на публику в очках за 130 тысяч рублей

Российский актер Никита Кологривый пришел на интервью к журналистке Лауре Джугелии с дорогостоящим аксессуаром. Соответствующие кадры опубликованы в ее YouTube-канале.

29-летний артист посетил упомянутую беседу в темно-синем костюме, состоящем из штанов с манжетами и кофты на молнии. Помимо этого, мужчина надел светло-коричневые ботинки.

Свой образ он дополнил очками для зрения голливудского бренда Chrome Hearts с оправой золотого цвета. Известно, что стоимость похожего аксессуара составляет от 130 тысяч рублей.

В марте пластический хирург Иван Володченков предрек Кологривому роли бомжей. По словам врача, из-за злоупотребления алкоголем и табаком, а также несоблюдения сбалансированного питания артист рискует быстро потерять привлекательность.