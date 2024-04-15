На Украине разработали аналог «Ланцета»

«ВС»: на Украине разработали похожий на российский «Ланцет» дрон-камикадзе

Дрон-камикадзе, который может стать аналогом российского барражирующего боеприпаса «Ланцет», разработали на Украине. Об этом сообщило издание «Военный спецпроект» («ВС»), пишет РИА Новости.

Похожий на российский аппарат беспилотник сможет поражать цели на расстоянии более 100 километров. Отмечается, что первые образцы изделия отправили в зону боевых действий для обкатки.

Как пишет издание, дрон с боевой частью весом до трех килограммов сможет уничтожать наземные и воздушные цели, включая другие беспилотники. Аппарат развивает скорость до 180 километров в час.

В марте стало известно, что количество опубликованных ударов барражирующими боеприпасами «Ланцет» в зоне специальной военной операции на Украине достигло 1,3 тысячи. Опубликованные кадры позволяют подтвердить уничтожение 394 целей.

В августе 2023 года глава государственной службы специальной связи Украины Юрий Щиголь сообщил, что в течение месяца Киев планирует заключить контракт на производство ударных дронов, которые могут стать аналогом «Ланцетов». О разработке изделия также сообщал вице-премьер-министр республики Михаил Федоров.