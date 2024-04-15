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19:34, 15 апреля 2024Мир

Нетаньяху поручил ЦАХАЛ выбрать цели для ответного удара по Ирану

WP: премьер Израиля Нетаньяху поручил ЦАХАЛ выбрать цели для удара по Ирану

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил руководству Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) выбрать потенциальные цели для ответного удара по Ирану. Об этом со ссылкой на близкого к правительству чиновника пишет газета The Washington Post (WP).

«Все согласны с тем, что Израиль должен ответить», — сказал собеседник издания, указывая, что удар ЦАХАЛ не должен привести к большим жертвам, но обязательно «пошлет сообщение» Тегерану.

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Вооруженные силы Ирана в ночь на 14 апреля провели массированную воздушную атаку по территории Израиля, применив 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля».

Эскалация конфликта между двумя государствами произошла из-за удара ВВС Израиля по консульству Ирана в Сирии 1 апреля, жертвой которого стал командующий подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Мохаммад Реза Захеди, входивший в так называемый черный список ООН вместе с 15 другими иранскими чиновниками и военными за участие в ядерной программе Ирана.

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      Глеб Бажуткин
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