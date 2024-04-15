Популярному российскому блогеру избрали меру пресечения

Суд в Москве отправил блогера Дмитрия Портнягина под домашний арест

Тверской суд Москвы отправил популярного российского блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, под домашний арест. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Мера пресечения избрана фигуранту на 1 месяц и 28 суток — до 10 июня. Ему также запретили пользоваться телефоном и выходить в сеть, уточняет Baza.

В отношении Портнягина возбуждено дело по двум уголовным статьям. По одной из них – об уклонении от уплаты налогов – он признал свою вину и заявил, что уже оплатил все штрафы. По статье о легализации денежных средств мужчина вину не признал.

Следствие полагает, что предприниматель вместе с женой Екатериной не уплатили в качестве налогов 124 миллиона рублей за период в 218 года по 2020-й. Женщина проходит в качестве подозреваемой по уголовному делу мужа.

