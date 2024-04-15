Рублев опустился на две строчки в рейтинге ATP

Россиянин Андрей Рублев опустился с шестой на восьмую строчку рейтинга ATP

Россиянин Андрей Рублев опустился на две строчки в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный список представлен на сайте организации.

Рублев переместился с шестого на восьмое место рейтинга. Россиянин не смог защитить титул на турнире серии Masters в Монте-Карло, вылетев во втором круге, и потерял 955 очков. В списке его обошли финалисты соревнований победитель — грек Стефанос Циципас (седьмое место) и норвежец Каспер Рууд (шестое место).

Лидером рейтинга по-прежнему остается серб Новак Джокович. Далее располагаются итальянец Янник Синнер, испанец Карлос Алькарас, россиянин Даниил Медведев и немец Александр Зверев.

Россиянин Карен Хачанов остался на 17-м месте. Роман Сафиуллин поднялся на 38-ю позицию.