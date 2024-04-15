Гангстер простил выстрелившего ему в половой орган должника

Гангстер Марвин Херберт простил должника, выстрелившего ему в половой орган

Бывший гангстер из Великобритании рассказал, почему решил простить должника, который выстрелил ему в половой орган. Его историю приводит издание Daily Star.

Марвин Херберт связался с преступным миром еще в юности. Он попадал под суд десятки раз, причем впервые это произошло, когда ему было всего 13 лет. К концу своей криминальной карьеры он провел 12 лет за решеткой и проходил подозреваемым в связи с 76 преступлениями.

Херберт утверждает, что в то время его ничто не пугало. «Мне было без разницы, кто ты, какого размера, или сколько там вас, — говорит он. — Любой, кто меня знает, подтвердит, что я в одиночку выходил против пяти человек, против 20, 30… даже сотен, на футбольных матчах». Но однажды любовь к риску его подвела.

Это произошло, когда Херберт назначил встречу другому бандиту, который задолжал ему денег. Он знал, что тот придет с оружием, но рассчитывал на нож или биту. Вместо этого должник достал пистолет и выстрелил ему в ногу. Несмотря на ранение, Херберт не хотел сдаваться. Тогда должник выстрелил ему в руку. Херберт продолжал задирать обидчика. Третий выстрел попал ему в половой орган, а четвертый лишил его глаза. После этого бандит скрылся.

Истекающего кровью Херберта спас прохожий, которого он знал по местному спортзалу. Когда гангстер очнулся лишь в больнице, то не мог думать ни о чем, кроме мести. Он воображал, что сделает, когда поймает бандита, который его изувечил. «Я думал, что отрежу ему сначала руки, потом ноги, и ослеплю его — посмотрим, как это ему понравится», — вспоминает Херберт.

От этих мыслей его отвлек звонок директора частной школы, куда он отдал своих дочерей. Директор хотел знать, не окажутся ли его ученики втянуты в криминальные разборки. Это заставило Херберта задуматься, что станет дальше с его детьми.

Я вспомнил, что когда в 2022 году меня впервые взяли за убийства, моему сыну было семь. И после этого он отказывался со мной разговаривать, боялся меня. Он говорил: «Не хочу больше с тобой разговаривать, ты убийца». Это разбило мне сердце. Мне не хотелось, чтобы то же самое случилось с моими двумя дочками Марвин Херберт бывший гангстер

По словам Херберта, в этот момент он понял, что месть до добра не доведет. «Я подумал, нельзя ничего делать с этим уродом. К черту его, лучше позабочусь о дочках», — рассказывает он. Ему удалось оставить криминал позади. Сейчас Херберт известен в качестве мотивационного спикера и активиста, борющегося за реформу пенитенциарной системы.

Ранее сообщалось, что в Италии члены преступной группировки Ндрангета едва не отравили католического священника во время мессы. Он уцелел и считает, что это было местью за его выступления против деятельности Ндрангеты.