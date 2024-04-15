Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:01, 15 апреля 2024Из жизни

Гангстер простил выстрелившего ему в половой орган должника

Гангстер Марвин Херберт простил должника, выстрелившего ему в половой орган

Фото: Paul Einerhand / Unsplash

Бывший гангстер из Великобритании рассказал, почему решил простить должника, который выстрелил ему в половой орган. Его историю приводит издание Daily Star.

Марвин Херберт связался с преступным миром еще в юности. Он попадал под суд десятки раз, причем впервые это произошло, когда ему было всего 13 лет. К концу своей криминальной карьеры он провел 12 лет за решеткой и проходил подозреваемым в связи с 76 преступлениями.

Херберт утверждает, что в то время его ничто не пугало. «Мне было без разницы, кто ты, какого размера, или сколько там вас, — говорит он. — Любой, кто меня знает, подтвердит, что я в одиночку выходил против пяти человек, против 20, 30… даже сотен, на футбольных матчах». Но однажды любовь к риску его подвела.

Это произошло, когда Херберт назначил встречу другому бандиту, который задолжал ему денег. Он знал, что тот придет с оружием, но рассчитывал на нож или биту. Вместо этого должник достал пистолет и выстрелил ему в ногу. Несмотря на ранение, Херберт не хотел сдаваться. Тогда должник выстрелил ему в руку. Херберт продолжал задирать обидчика. Третий выстрел попал ему в половой орган, а четвертый лишил его глаза. После этого бандит скрылся.

Материалы по теме:
Бандитский Петербург Грозные группировки 90-х устроили кровавый передел в Cеверной столице
Бандитский ПетербургГрозные группировки 90-х устроили кровавый передел в Cеверной столице
31 марта 2018
Тамбовская империя В бандитском Петербурге 90-х был «ночной губернатор». Его боялись все
Тамбовская империяВ бандитском Петербурге 90-х был «ночной губернатор». Его боялись все
7 апреля 2018
«Кровь лилась рекой» В Петербурге судят легендарного авторитета. Почему его связывают с самыми громкими убийствами 90-х?
«Кровь лилась рекой»В Петербурге судят легендарного авторитета. Почему его связывают с самыми громкими убийствами 90-х?
16 декабря 2022

Истекающего кровью Херберта спас прохожий, которого он знал по местному спортзалу. Когда гангстер очнулся лишь в больнице, то не мог думать ни о чем, кроме мести. Он воображал, что сделает, когда поймает бандита, который его изувечил. «Я думал, что отрежу ему сначала руки, потом ноги, и ослеплю его — посмотрим, как это ему понравится», — вспоминает Херберт.

От этих мыслей его отвлек звонок директора частной школы, куда он отдал своих дочерей. Директор хотел знать, не окажутся ли его ученики втянуты в криминальные разборки. Это заставило Херберта задуматься, что станет дальше с его детьми.

Я вспомнил, что когда в 2022 году меня впервые взяли за убийства, моему сыну было семь. И после этого он отказывался со мной разговаривать, боялся меня. Он говорил: «Не хочу больше с тобой разговаривать, ты убийца». Это разбило мне сердце. Мне не хотелось, чтобы то же самое случилось с моими двумя дочками

Марвин Хербертбывший гангстер

По словам Херберта, в этот момент он понял, что месть до добра не доведет. «Я подумал, нельзя ничего делать с этим уродом. К черту его, лучше позабочусь о дочках», — рассказывает он. Ему удалось оставить криминал позади. Сейчас Херберт известен в качестве мотивационного спикера и активиста, борющегося за реформу пенитенциарной системы.

Ранее сообщалось, что в Италии члены преступной группировки Ндрангета едва не отравили католического священника во время мессы. Он уцелел и считает, что это было местью за его выступления против деятельности Ндрангеты.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии заявили о планах ВСУ атаковать Крымский мост летом. Какую провокацию готовит Украина?

      Разгуливающая обнаженной перед детьми модель ответила на жесткую критику

      Гангстер простил выстрелившего ему в половой орган должника

      Часть помещений отеля Four Seasons потребовали передать государству

      Небензя назвал парадом лицемерия заседание СБ ООН по удару Ирана

      ЛДПР заинтересовалась объединением с одной из партий

      Боец ВСУ предупредил о планах России окружить Работино

      Пугачева выпустила новую песню накануне своего юбилея

      Модель Крисси Тайген вышла в свет с голой грудью

      В Израиле отменили ограничения из-за атаки Ирана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше