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15:27, 15 апреля 2024Культура

Соседка участника «Голоса» вспомнила об обнаружении его тела у дома

Соседка певца Кунугрова рассказала, как обнаружила его тело под окнами дома

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Соседка заслуженного артиста России, оперного и эстрадного певца, участника шоу «Голос» Евгения Кунгурова Ирина рассказала о том, как обнаружила его тело под окнами дома после трагедии. Об этом она сообщила в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Участница передачи поведала, что произошло это в 9 часов вечера.

«Обратила внимание, что в глубине двора, около козырька нежилого подъезда, лежит человек. Мне показалось, что на спине он лежал, прямо на асфальте. Охранник сразу вызвал спецслужбы, приехала скорая», — сообщила Ирина.

Соседка исполнителя добавила, что по артисту невозможно было определить, жив ли он.

Евгения Кунгурова не стало вечером 8 апреля. В полицию обратилась его жена, которой он написал тревожное сообщение. Прибывшие на место сотрудники нашли артиста под окнами его дома. В последнее время певец пребывал в депрессии и злоупотреблял алкоголем.

Позднее продюсер и промоутер Сергей Дворцов рассказал о состоянии исполнителя в последние дни жизни.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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