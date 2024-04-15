Reuters: союзники Израиля призвали проявить сдержанность после нападения Ирана

Израиль столкнулся с давлением со стороны союзников, которые призвали проявить сдержанность и избежать эскалации конфликта на Ближнем Востоке после нападения Ирана, сообщает издание Reuters.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал военный кабинет и объявил, что возмездие является неизбежным и отметил, что израильская сторона не будет действовать в одиночку.

Однако президент США Джо Байден сообщил Нетаньяху, что его страна не будет принимать участие ни в каком контрнаступлении Израиля против Ирана.

Также к сдержанности призвали и другие представители западных государств.

«Мы находимся на краю обрыва, и нам нужно от него отойти», — выразил свою позицию верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

С аналогичными призывами выступили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

1 апреля Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по зданию рядом с иранским посольством в Сирии. В результате авиаудара полностью разрушилось здание консульства Ирана, а также пострадали командующие подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генералы Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Президент Ирана Эбрахим Раиси пообещал Израилю неминуемый ответ.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль с помощью ракет и беспилотников. В Тель-Авиве сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили 99 процентов ракет и дронов, причем еще за пределами страны, однако иранская сторона утверждает, что цели атаки были уничтожены.