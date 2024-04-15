Таджикистан ответил на недружественный шаг Турции

Таджикистан ввел визовый режим для турецких граждан

Таджикистан ввел визовый режим для граждан Турции. Об этом сообщили в МИД среднеазиатской республики, передает «Sputnik Таджикистан».

Отмечается, что соответствующее решение было принято властями Таджикистана еще 28 марта для реализации принципа взаимности. В какую сумму будет обходиться виза для турецких граждан — пока не уточняется.

6 апреля сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об отмене безвизового режима для граждан Таджикистана. Такая мера была принята на основании закона об иностранцах и международной защите.

Позднее официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади заявил, что Душанбе рассматривает возможность введения виз для турецких граждан после соответствующего решения Анкары.