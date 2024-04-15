Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:55, 15 апреля 2024Бывший СССР

Таджикистан ответил на недружественный шаг Турции

Таджикистан ввел визовый режим для турецких граждан

Фото: Sergei Jukov / Globallookpress.com

Таджикистан ввел визовый режим для граждан Турции. Об этом сообщили в МИД среднеазиатской республики, передает «Sputnik Таджикистан».

Отмечается, что соответствующее решение было принято властями Таджикистана еще 28 марта для реализации принципа взаимности. В какую сумму будет обходиться виза для турецких граждан — пока не уточняется.

6 апреля сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об отмене безвизового режима для граждан Таджикистана. Такая мера была принята на основании закона об иностранцах и международной защите.

Позднее официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади заявил, что Душанбе рассматривает возможность введения виз для турецких граждан после соответствующего решения Анкары.

Что думаешь? Оцени!
      Георгий Нестеров
      Обсудить
      Последние новости

      «Нефть по 200 долларов». К чему могут привести конфликт Израиля с Ираном и новая война на Ближнем Востоке?

      ФБР начало уголовное расследование крушения моста в американском городе

      В России призвали увеличить ввозные пошлины на вино

      Полковник высказался о ценности изучения украинских дронов «Баба Яга»

      «Роскосмос» отказался рекламировать собачий корм

      Российский суд выдал санкцию на заочный арест самого молодого наемника из Грузии

      Азербайджан вернул Армении всех военнопленных

      Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и сбережений

      В России иностранец стал фигурантом дела за стрельбу по директору птицефабрики

      Россияне стали гораздо чаще банкротиться

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше