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04:31, 16 апреля 2024Наука и техника

ИИ появится на смартфонах Apple

Bloomberg: ИИ от Apple будет работать на iPhone без доступа к интернету

Фото: Aly Song / Reuters

В компании Apple решили, каким образом на смартфонах будут работать связанные с искусственным интеллектом (ИИ) функции. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации обозревателя агентства Марка Гурмана, в корпорации решили, что основные функции ИИ будут запускаться на смартфонах бренда локально. То есть для их работы не нужно будет доступа к интернету и облачным серверам.

Гурман рассказал, что благодаря этому подходу работа с ИИ будет более конфиденциальной, так как все данные останутся в памяти устройства. Также на iPhone могут появиться и более расширенные ИИ-возможности, уже связанные с подключением к внешнему серверу для обработки данных.

По информации инсайдера, новые функции будут обрабатываться с помощью Google Gemini или другого инструмента. Также поддержка ИИ должна появиться на других устройствах бренда.

В конце декабря специалисты компании Apple описали новый способ работы инструментов генеративного искусственного интеллекта (ИИ) на смартфонах. По их мнению, для обработки операций можно применять не оперативную, а постоянную память девайса.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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