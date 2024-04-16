Бивол прокомментировал пропуск российскими боксерами Олимпийских игр-2024

Дмитрий Бивол назвал досадным пропуск российскими боксерами Олимпийских игр-2024

Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской организации (IBO) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал пропуск российскими боксерами Олимпийских игр-2024.

Бивол назвал ситуацию досадной. «Конечно, обидно за спортсменов, когда неконтролируемые тобой силы решают осложнить твою карьеру. Это неприятно», — поделился он, добавив, что не делит спорт на нации.

Ранее российские боксеры отказались отбираться на Олимпиаду в Париже. Отечественные спортсмены не выступят на отборочных турнирах из-за необходимости получать нейтральный статус.

В декабре 2023-го россиян и белорусов допустили к Играм в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Однако на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие СВО, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.