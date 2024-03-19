Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Спартак
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала. 2-й матч
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала. 2-й матч
Диана Шнайдер
Сегодня
19:30 (Мск)
Винус Уильямс
Майами (ж)
Элина Аванесян
Завтра
21:00 (Мск)
Эрика Андреева
Майами (ж)
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
02:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Виннипег Джетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз
Завтра
02:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
16:19, 19 марта 2024Спорт

Российские боксеры отказались отбираться на Игры-2024

Российские боксеры отказались отбираться на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские боксеры отказались отбираться на Олимпийские игры-2024. Об этом ТАСС сообщила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

Отечественные спортсмены не выступят на отборочных турнирах из-за необходимости получать нейтральный статус. «Мы не можем изменить своей Родине! Мы никого не осуждаем, но у нас четкая сформированная позиция. Это мнение всей боксерской семьи», — поделилась Кириенко.

Ранее стало известно, что российские гимнасты также потеряли шансы отобраться на Олимпиаду. Ни один из членов сборной не получил необходимого для участия в квалификационных стартах нейтрального статуса.

В декабре МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил, что диверсанты собирались устроить террористический рейд по России. Теперь они стали целью ФСБ

      Названы лучшие цвета стен для продуктивной работы

      В Армении официально заявили об отказе обслуживать карты «Мир»

      В Госдуме расценили действия Пашиняна как предательство своих соотечественников

      Летавшая в Россию иностранная авиакомпания осталась без лицензии

      Девятилетняя девочка поймала редчайшего розового кузнечика у себя во дворе

      Стали известны подробности аварии американского беспилотника в Польше

      Премьер-министр Эстонии предложила тратить часть ВВП Германии на Украину

      Раскрыта дата возвращения МакSим на сцену

      56-летний россиянин обстрелял из ружья шпицев соседа из-за громкого лая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше