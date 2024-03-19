Российские боксеры отказались отбираться на Игры-2024

Российские боксеры отказались отбираться на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе

Российские боксеры отказались отбираться на Олимпийские игры-2024. Об этом ТАСС сообщила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

Отечественные спортсмены не выступят на отборочных турнирах из-за необходимости получать нейтральный статус. «Мы не можем изменить своей Родине! Мы никого не осуждаем, но у нас четкая сформированная позиция. Это мнение всей боксерской семьи», — поделилась Кириенко.

Ранее стало известно, что российские гимнасты также потеряли шансы отобраться на Олимпиаду. Ни один из членов сборной не получил необходимого для участия в квалификационных стартах нейтрального статуса.

В декабре МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

