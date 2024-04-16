Боррель объяснил невозможность защитить Украину по примеру Израиля

Боррель: Запад не может сбивать ракеты на Украине из-за отсутствия военных баз

Запад не может оказать Украине такую же помощь в защите от дронов, как Израилю, из-за различающихся условий. Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«США и Великобритания не могут сбивать на Украине ракеты так же, как на Ближнем Востоке. На Украине нет [американских и британских] военных баз, которым бы могли угрожать эти ракеты», — заявил он.

Ранее Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». В перехвате беспилотников Иерусалиму помогли силы США на Ближнем Востоке и дислоцированные на Кипре части ВВС Великобритании. Благодаря этому ущерб атаки для Израиля оказался незначительным.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада защищать Украину так же, как они защищали Израиль во время атаки Ирана. Для этого, считает украинский лидер, не нужна активация пятой статьи Устава НАТО, а достаточно лишь политической воли.