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20:05, 16 апреля 2024Экономика

Эффективность госпрограмм по ипотеке в России оценили

В Минстрое назвали эффективными ипотечные госпрограммы в России
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Ипотечные программы с господдержкой помогают россиянам улучшить жилищные условия и делают недвижимость более доступной. Так эффективность механизма оценили в Минстрое России, пишут «Известия».

В ведомстве назвали макроэкономические условия в 2023 году благоприятными для рынка ипотеки. В первом полугодии интерес к жилищным кредитам был стабильным на фоне стабильных процентных ставок, отметили в министерстве.

«Льготные ипотечные программы стали драйвером рынка в 2023 году: доля ипотеки с господдержкой в общей выдаче выросла до 45 процентов (плюс восемь процентных пунктов к 2022 году) по количеству и 59 процентов по объему (плюс 12 процентных пунктов)», — рассказали в Минстрое и добавили, что выдачи оказались рекордными за всю историю.

В ведомстве пояснили, что этому способствовало расширение параметров адресных льготных программ, а также повышение ставки по рыночной ипотеке во втором полугодии до заградительных уровней — 16 процентов и более.

Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин допускает, что после 1 июля льготные ипотечные программы будут сильно сокращены и изменены. Однако специалист не исключает, что кроме семейной ипотеки сохранятся и некоторые другие адресные меры.

Ранее эксперты спрогнозировали, что снижение объема выдач ипотеки в 2024 году может стать максимальным с 2015 года. Показатель может сократиться на 30 процентов — с 7,8 триллиона до 5,4 триллиона рублей.

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      Нина Ташевская
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