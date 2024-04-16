В Молдавии оценили уровень поддержки вступления в НАТО среди граждан

Глава МИД Молдавии Попшой: лишь 25% населения поддерживает вступление в НАТО

Вступление Молдавии в НАТО поддерживает лишь четверть населения, заявил министр иностранных дел страны Михай Попшой на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Трансляция велась на YouTube-канале организации.

Согласно опросам, около четверти населения поддерживают вступление в НАТО. Нам предстоит много работы, чтобы объяснить нашим гражданам значение нашего нынешнего нейтрального статуса, а также какие есть альтернативы нейтральному статусу Михай Попшой глава МИД Молдавии

Министр подчеркнул необходимость публичного обсуждения, чтобы «сформировать поддержку и демократическую легитимность» потенциального решения о вступлении в НАТО. Попшой добавил, что Молдавия уже сотрудничает с альянсом «в рамках своего конституционного статуса нейтралитета».

В марте опрос Date Inteligente (iData) показал, что больше половины жителей Молдавии не поддерживают вступление в НАТО. Против вступления Молдавии в альянс высказались 56 процентов из 1131 опрошенного, а за членство в НАТО выступили 31,3 процента.

В мае 2023 года замгенсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ называл Молдавию и укрепление ее устойчивости одним из главных приоритетов для НАТО. При этом он подчеркивал, что в альянсе уважают нейтралитет Молдавии в полной мере.