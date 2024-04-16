Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:40, 16 апреля 2024Бывший СССР

В Молдавии оценили уровень поддержки вступления в НАТО среди граждан

Глава МИД Молдавии Попшой: лишь 25% населения поддерживает вступление в НАТО
Фото: Aurel Obreja / AP

Фото: Aurel Obreja / AP

Вступление Молдавии в НАТО поддерживает лишь четверть населения, заявил министр иностранных дел страны Михай Попшой на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Трансляция велась на YouTube-канале организации.

Согласно опросам, около четверти населения поддерживают вступление в НАТО. Нам предстоит много работы, чтобы объяснить нашим гражданам значение нашего нынешнего нейтрального статуса, а также какие есть альтернативы нейтральному статусу

Михай Попшойглава МИД Молдавии

Министр подчеркнул необходимость публичного обсуждения, чтобы «сформировать поддержку и демократическую легитимность» потенциального решения о вступлении в НАТО. Попшой добавил, что Молдавия уже сотрудничает с альянсом «в рамках своего конституционного статуса нейтралитета».

Материалы по теме:
Молдавия приостановила действие договора о вооруженных силах в Европе. Россия вышла из него в прошлом году
Молдавия приостановила действие договора о вооруженных силах в Европе. Россия вышла из него в прошлом году
6 марта 2024
«Вы кровью умоетесь. Мы всех вас достанем». Как Россия будет защищать Приднестровье? Об этом уже говорил Жириновский
«Вы кровью умоетесь. Мы всех вас достанем». Как Россия будет защищать Приднестровье? Об этом уже говорил Жириновский
28 февраля 2024

В марте опрос Date Inteligente (iData) показал, что больше половины жителей Молдавии не поддерживают вступление в НАТО. Против вступления Молдавии в альянс высказались 56 процентов из 1131 опрошенного, а за членство в НАТО выступили 31,3 процента.

В мае 2023 года замгенсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ называл Молдавию и укрепление ее устойчивости одним из главных приоритетов для НАТО. При этом он подчеркивал, что в альянсе уважают нейтралитет Молдавии в полной мере.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский подписал закон о мобилизации на Украине

      Госкомпании закупили у самозанятых товаров и услуг на миллиарды рублей

      Проект Глюк’oZa перезапустят без певицы Глюкозы

      Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Абхазии

      Под Москвой невеста упала с самоката замертво на асфальт за 20 дней до свадьбы

      На Западе назвали следующие действия ВС России после освобождения Часова Яра

      Санду назвала дату референдума о присоединении Молдавии к ЕС

      Туриста нашли бездыханным в Португалии при странных обстоятельствах

      Россиянка украла у посетителя бара часы за миллион рублей

      В России отреагировали на четыре принципа Китая в решении конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше