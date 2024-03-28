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13:16, 28 марта 2024Бывший СССР

Больше половины жителей Молдавии не захотели вступать в НАТО

iData: больше половины жителей Молдавии не захотели вступать в НАТО

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Больше половины жителей Молдавии не поддерживают вступление в НАТО. Об этом свидетельствует опрос Date Inteligente (iData).

Против вступления Молдавии в Североатлантический альянс выступили 56 процентов из опрошенных 1131 человека. За высказалось 31,3 процента. Большая часть сторонников вступления в НАТО проживает в столичном регионе.

Помимо этого, 57,4 процента опрошенных проголосовали за вступление Молдавии в Евросоюз, 32,8 процента высказались против.

Ранее стало известно, что большинство граждан Молдавии высказались против переизбрания действующего президента республики Майи Санду на новый срок. Отмечается, что 62 процента опрошенных считают, что после президентских выборов пост главы государства должен занять другой человек. За второй срок Санду выступили 34 процента респондентов.

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      Валентин Карант
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