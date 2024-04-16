Трампа предупредили об опасности «глубинного государства»
Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс предостерегла кандидата президенты в США Дональда Трампа о «глубинном государстве». Об этом она написала в своей колонке в The Wall Street Journal.
Британское бюрократическое государство подорвало предложенные мной реформы, и его американский аналог будет держать в своем поле зрения Трампа, если он одержит победу в ноябре. «Глубинное государство» попытается подорвать его еще больше, чем это было во время его первого президентского срока
По мнению Трасс, консервативным политикам нужно понять, что одной победы на выборах недостаточно. «Победителю нужен согласованный план по ликвидации "глубинного государства", которое стремится к самосохранению», — написала она.
Трасс объявила о своей отставке с поста премьера 20 октября 2022 года. Срок ее полномочий стал рекордно коротким в истории Великобритании — 49 дней.
Экс-премьер и ранее обвиняла «глубинное государство» и левые силы в своем уходе с поста. В феврале Трасс заявила, что Запад обречен, потому что во многих странах мира у власти встали левые. «Я пришла к выводу, что Запад обречен, если консерваторы снова не победят и не будут готовы взяться за институты, захваченные левыми», — отмечала она.
Дональд Трамп — кандидат в президенты США от Республиканской партии на выборах 2024 года, которые состоятся в ноябре. В стране против политика возбуждено несколько уголовных дел: о подкупе порноактрисы, о незаконном хранении секретных документов, а также два дела, связанных с вмешательством в президентские выборы 2020 года.