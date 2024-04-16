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17:51, 16 апреля 2024Мир

Трампа предупредили об опасности «глубинного государства»

Экс-премьер Великобритании Трасс: глубинное государство навредит Трампу

Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс предостерегла кандидата президенты в США Дональда Трампа о «глубинном государстве». Об этом она написала в своей колонке в The Wall Street Journal.

Британское бюрократическое государство подорвало предложенные мной реформы, и его американский аналог будет держать в своем поле зрения Трампа, если он одержит победу в ноябре. «Глубинное государство» попытается подорвать его еще больше, чем это было во время его первого президентского срока

Лиз Трассэкс-премьер-министр Великобритании

По мнению Трасс, консервативным политикам нужно понять, что одной победы на выборах недостаточно. «Победителю нужен согласованный план по ликвидации "глубинного государства", которое стремится к самосохранению», — написала она.

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Трасс объявила о своей отставке с поста премьера 20 октября 2022 года. Срок ее полномочий стал рекордно коротким в истории Великобритании — 49 дней.

Экс-премьер и ранее обвиняла «глубинное государство» и левые силы в своем уходе с поста. В феврале Трасс заявила, что Запад обречен, потому что во многих странах мира у власти встали левые. «Я пришла к выводу, что Запад обречен, если консерваторы снова не победят и не будут готовы взяться за институты, захваченные левыми», — отмечала она.

Дональд Трамп — кандидат в президенты США от Республиканской партии на выборах 2024 года, которые состоятся в ноябре. В стране против политика возбуждено несколько уголовных дел: о подкупе порноактрисы, о незаконном хранении секретных документов, а также два дела, связанных с вмешательством в президентские выборы 2020 года.

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      Сергей Грехов
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