Описано будущее цен на нефть на фоне конфликта Ирана и Израиля

Аналитик Демидов усомнился в резком росте цен на нефть из-за ударов по Израилю

Причин для существенного повышения стоимости нефти пока нет, считает независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Будущее цен на топливо он описал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее опрошенные агентством Bloomberg эксперты пришли к выводу, что эскалация конфликта между Ираном и Израилем приведет к росту цен на нефть.

Аналитик усомнился в резком увеличении стоимости черного золота из-за ситуации на Ближнем Востоке. «После атаки Ирана можно сделать вывод, что это не было полномасштабной атакой, а, скорее, предупреждением, поэтому не вижу сейчас причин для существенного повышения цены на нефть. Важно понять, как ответит Израиль, если ответит. Это событие определит цепь последующих событий, которые приведут к быстрой эскалации или деэскалации конфликта», — поделился Демидов.

Ранее он сообщал, что в случае вовлечения Ирана в конфликт цена на нефть может вырасти выше 100 долларов за баррель, но ненадолго, так как ни производители, ни покупатели не заинтересованы в дорогой нефти.

В ночь на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Дамаске, произошедший 1 апреля.