В России отреагировали на четыре принципа Китая в решении конфликта на Украине
Россия позитивно относится к плану председателя КНР Си Цзиньпина по урегулированию конфликта на Украине, сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В беседе с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал предложенные Китаем четыре принципа предотвращения эскалации ситуации.
«Мы уже говорили о китайском плане, который Си Цзиньпин давно излагает. В принципе, Россия к нему относится позитивно. Там в одном из пунктов четко сказано, что для того, чтобы этот план был реализован, нужно, чтобы Россия имела гарантии безопасности. Это то, что мы просили в нашем заявлении от декабря 2021 года. Но никаких гарантий безопасности страны НАТО нам не дали», — заявил Джабаров.
По словам сенатора, Запад «лишь подливает масло в огонь», вводя жесткие санкции и ломая логистические цепочки.
«В итоге страны НАТО нарушили нормальное развитие мировой экономики, и все сейчас страдают именно от этого», — добавил он.
Я надеюсь, что рано или поздно и наш голос, голос Москвы, и голос председателя КНР будет услышан. И спонсоры Киева заставят Украину остановиться и принять те предложения, которые будет давать Москва. Москва имеет на это полное право
Ранее Си Цзиньпин предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу четыре принципа предотвращения эскалации ситуации и урегулирования конфликта на Украине.
«Во-первых, мы должны уделять приоритетное внимание поддержанию мира и стабильности и воздерживаться от поиска корыстной выгоды. Во-вторых, мы должны остудить ситуацию, а не подливать масла в огонь. В-третьих, мы должны создать условия для восстановления мира и воздерживаться от дальнейшего обострения напряженности. В-четвертых, мы должны уменьшить негативное воздействие на мировую экономику и воздерживаться от подрыва стабильности глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок», — предложил китайский лидер.
Си Цзиньпин также подчеркнул, что необходим созыв мирной конференции по Украине, где будут в равной степени представлены Москва и Киев. Кроме того, он добавил, что Пекин готов сотрудничать с Берлином для реализации данной инициативы.