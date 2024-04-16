В России отреагировали на четыре принципа Китая в решении конфликта на Украине

Сенатор Джабаров: РФ позитивно относится к плану КНР по украинскому кризису

Россия позитивно относится к плану председателя КНР Си Цзиньпина по урегулированию конфликта на Украине, сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В беседе с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал предложенные Китаем четыре принципа предотвращения эскалации ситуации.

«Мы уже говорили о китайском плане, который Си Цзиньпин давно излагает. В принципе, Россия к нему относится позитивно. Там в одном из пунктов четко сказано, что для того, чтобы этот план был реализован, нужно, чтобы Россия имела гарантии безопасности. Это то, что мы просили в нашем заявлении от декабря 2021 года. Но никаких гарантий безопасности страны НАТО нам не дали», — заявил Джабаров.

По словам сенатора, Запад «лишь подливает масло в огонь», вводя жесткие санкции и ломая логистические цепочки.

«В итоге страны НАТО нарушили нормальное развитие мировой экономики, и все сейчас страдают именно от этого», — добавил он.

Я надеюсь, что рано или поздно и наш голос, голос Москвы, и голос председателя КНР будет услышан. И спонсоры Киева заставят Украину остановиться и принять те предложения, которые будет давать Москва. Москва имеет на это полное право Владимир Джабаров первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее Си Цзиньпин предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу четыре принципа предотвращения эскалации ситуации и урегулирования конфликта на Украине.

«Во-первых, мы должны уделять приоритетное внимание поддержанию мира и стабильности и воздерживаться от поиска корыстной выгоды. Во-вторых, мы должны остудить ситуацию, а не подливать масла в огонь. В-третьих, мы должны создать условия для восстановления мира и воздерживаться от дальнейшего обострения напряженности. В-четвертых, мы должны уменьшить негативное воздействие на мировую экономику и воздерживаться от подрыва стабильности глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок», — предложил китайский лидер.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что необходим созыв мирной конференции по Украине, где будут в равной степени представлены Москва и Киев. Кроме того, он добавил, что Пекин готов сотрудничать с Берлином для реализации данной инициативы.