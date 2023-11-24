В США заявили о планах России и Китая построить подводный тоннель до Крыма. Кремль назвал это чушью

Песков счел абсурдной информацию о строительстве в России тоннеля до Крыма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью материал американской газеты The Washington Post (WP) о планах России и Китая построить подводный тоннель под Керченским проливом. Издание считает, что проект может стать более безопасной альтернативой Крымскому мосту.

«Такое даже не стоит комментировать. На Washington Post не похоже — такую чушь написать», — заявил Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать эти сведения.

Информацию о новом проекте также опроверг глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, до строительства моста рассматривались разные идеи, в том числе проект тоннеля и канатной дороги через пролив. «Но в итоге был выбран оптимальный и наиболее реалистичный вариант — мост», — заключил он.

WP заявило, что Пекин готов принять участие в строительстве на условиях анонимности

В перехваченных электронных письмах утверждается, Китайская железнодорожная строительная корпорация (CRCC) заявила о готовности обеспечить строительство железнодорожных и автодорожных объектов любой сложности в указанном российском регионе.

При этом делать это компания согласна исключительно на условиях полной конфиденциальности и без какого-либо упоминания в документах из-за риска санкций.

Кроме того, не исключено, что проект может профинансировать один из китайских банков — на строительство тоннеля может понадобиться примерно пять миллиардов долларов. Уточняется, что взамен Китаю должны дать право взимать плату за проезд по переправе.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На Западе сомневаются в возможности реализации проекта

Опрошенные WP американские чиновники и инженеры считают, строительство подводного тоннеля столкнется с серьезными препятствиями. Они подчеркнули, что работы такого масштаба, которые, вероятно, будут стоить миллиарды долларов и займут годы, никогда не предпринимались в зоне боевых действий.

Однако несмотря на сомнения в жизнеспособности подобного плана, специалисты отметили, что у России есть веские причины для его реализации. Москва может рассматривать его как проект, призванный обеспечить безопасную связь с Крымом на десятилетия

Наконец, ситуация создаст политические и финансовые риски для Китая, который официально не признавал присоединение Крыма к России и чьи компании могут оказаться под угрозой экономических санкций США и Европы.

Путин требовал конкретных предложений по безопасности на Крымском мосту

В июле этого года на фоне второй атаки на мост через Керченский пролив со стороны Киева президент России Владимир Путин заявил, что ждет конкретных предложений по повышению безопасности на объекте.

Глава государства подчеркнул, что на мосту произошел уже второй теракт. Он также попросил доложить, как работают альтернативные маршруты в обход моста через Керченский пролив и как обеспечена их безопасность.

17 июля Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Взрывом оказалось повреждено дорожное полотно в районе 145-й опоры. В результате теракта пострадал ребенок, который направлялся вместе с родителями в Крым из Белгородской области.

В октябре прошлого года там же взорвался грузовой автомобиль, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Заказчиком теракта Путин назвал украинские спецслужбы.

В Крыму сообщали о планах построить другую альтернативу мосту

Глава Крыма Сергей Аксенов в ноябре заявил, что республика поддерживает строительство железной дороги через новые регионы. По его словам, дорога на полуостров будет пролегать от Ростова-на-Дону.

Нас, конечно, интересует прямая ветка — мы бы серьезно логистику сократили и в меньшей степени зависели бы от Крымского моста, который больше 28-30 пар за сутки не пропустит. Для нас бы это был определенный коридор возможностей Сергей Аксенов глава Крыма

О начале строительства железной дороги также сообщал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он уточнял, что полотно проведут через Донецкую народную республику, Запорожскую и Херсонскую области.