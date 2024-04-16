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13:33, 16 апреля 2024Путешествия

Россиянам облегчили правила въезда на популярный курорт Азии

The Pattaya News: Таиланд облегчил туристам правила въезда по морю и суше
СюжетВизы в Европу:

Фото: Unsplash

Таиланд облегчил правила въезда для иностранных туристов, которые прибывают в страну по морю и суше. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Послабление будет действовать на 16 морских и наземных контрольно-пропускных пунктах (КПП) с 15 апреля по 15 октября 2024 года. В этот период путешественникам, в том числе россиянам, не нужно будет заполнять форму To Mo 6 (TM6) по приезде на популярный курорт Азии.

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Уточняется, что ТМ6 — это карта прибытия и отъезда, в которой иностранцы указывают паспортные данные и другую информацию при пересечении границы Таиланда. Для туристов, которые прибывают в страну на самолете, необходимость заполнять этот документ отменили еще в 2022 году.

«Шестимесячная приостановка действия формы TM6 призвана облегчить иммиграционные процедуры и уменьшить заторы на восьми КПП для въезда по суше и морю», — отмечается в публикации.

Ранее Израиль решил изменить правила въезда для иностранцев, которым не нужна виза для посещения страны. Туристов, в том числе россиян, обяжут оформлять электронное разрешение (ETA).

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      Мария Борисова
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