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11:18, 16 апреля 2024Спорт

Российская пловчиха раскрыла сумму призовых за мировой рекорд

Пловчиха Чикунова заявила, что за мировой рекорд получила 1,25 миллиона рублей
Евгения Чикунова

Евгения Чикунова. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская пловчиха Евгения Чикунова раскрыла сумму призовых за мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Чикунова заявила, что за мировой рекорд получила 1,25 миллиона рублей за вычетом налога в 13 процентов. «Но остается нормально вполне, хватает. Скажем так, деньги у меня есть, сплю я спокойно», — сказала она. На вопрос о том, сколько денег ей нужно в месяц, спортсменка отвечать отказалась.

Ранее Чикунова объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. «Буду следить. Но себя в качестве нейтрального спортсмена не вижу», — уточнила она.

В апреле 2023 года Чикунова установила новый мировой рекорд на чемпионате России в Казани. Она проплыла дистанцию 200 метров брассом за 2 минуты и 17,55 секунды.

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      Дарья Коршунова
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