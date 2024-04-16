Российская пловчиха раскрыла сумму призовых за мировой рекорд

Пловчиха Чикунова заявила, что за мировой рекорд получила 1,25 миллиона рублей

Российская пловчиха Евгения Чикунова раскрыла сумму призовых за мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Чикунова заявила, что за мировой рекорд получила 1,25 миллиона рублей за вычетом налога в 13 процентов. «Но остается нормально вполне, хватает. Скажем так, деньги у меня есть, сплю я спокойно», — сказала она. На вопрос о том, сколько денег ей нужно в месяц, спортсменка отвечать отказалась.

Ранее Чикунова объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. «Буду следить. Но себя в качестве нейтрального спортсмена не вижу», — уточнила она.

В апреле 2023 года Чикунова установила новый мировой рекорд на чемпионате России в Казани. Она проплыла дистанцию 200 метров брассом за 2 минуты и 17,55 секунды.