Спутники «Марафон» запустят до конца 2024 года

В «Роскосмосе» подтвердили планы запуска спутников «Марафон» до конца 2024 года

Два первых космических аппарата интернета вещей «Марафон-IoT» планируют отправить на орбиту до конца 2024 года. Соответствующие планы подтвердил директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров, пишет ТАСС.

«В этом году мы планируем запуск еще двух малых космических аппаратов системы "Марафон"», — сказал он в ходе пленарной серии конференции о бизнесе в аэрокосмической отрасли «Просто космос».

Он добавил, что запуск спутников является одной из ключевых государственных задач в рамках развития интернета вещей.

Изначально «Роскосмос» планировал запустить первый аппарат «Марафон-IoT» вместе со спутником «Метеор-М» в феврале, однако запуск «Марафона» перенесли для дополнительных проверок программного обеспечения.

В феврале стало известно, что на одной ракете можно запустить сразу 44 российских спутника для интернета вещей «Марафон-IoT». Указанная возможность достигается благодаря конфигурации платформы.

В сентябре генеральный директор компании «Решетнев» Евгений Нестеров сообщил, что предприятие планирует создать 377 спутников связи и навигации в 2024-2030 годах.