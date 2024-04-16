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22:57, 16 апреля 2024Экономика

Уровень воды в Тоболе у Кургана превысил 800 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 804 сантиметров

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил 800 сантиметров, поднявшись на 62 сантиметра с утра. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным геопортала, информирующего о ситуации с паводком в этом регионе, на 00:00 среды (22:00 вторника по московскому времени) уровень воды достиг отметки 804 сантиметра.

Как сообщало МЧС России, из-за паводка в Курганской области подтоплены 990 домов и приусадебных участков. Губернатор области Вадим Шумков призвал земляков эвакуироваться из затопляемых территорий.

Ранее стало известно, что в селе Темляково Курганской области мост смыло мощным течением Тобола. Случившееся создало угрозу затора. Помимо этого, 14 апреля в регионе водой снесло еще один мост — в деревне Лаптево.

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      Марина Совина
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