Уровень воды в Тоболе у Кургана превысил 800 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 804 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил 800 сантиметров, поднявшись на 62 сантиметра с утра. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным геопортала, информирующего о ситуации с паводком в этом регионе, на 00:00 среды (22:00 вторника по московскому времени) уровень воды достиг отметки 804 сантиметра.

Как сообщало МЧС России, из-за паводка в Курганской области подтоплены 990 домов и приусадебных участков. Губернатор области Вадим Шумков призвал земляков эвакуироваться из затопляемых территорий.

Ранее стало известно, что в селе Темляково Курганской области мост смыло мощным течением Тобола. Случившееся создало угрозу затора. Помимо этого, 14 апреля в регионе водой снесло еще один мост — в деревне Лаптево.