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12:27, 14 апреля 2024Экономика

Смытый течением мост под Курганом создал угрозу затора

Деревянный мост в селе Темляково под Курганом снесло течением реки Тобол

В Курганской области еще один мост смыло мощным течением реки Тобол. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в селе Темляково. На записи, сделанной очевидцем произошедшего, можно увидеть части деревянного моста, которые несет вниз по реке. «Cейчас это все пойдет в сторону города [Кургана]. Половину моста оторвало», — рассказал автор видео.

Глава Курганской области отметил, что снесенный водой мост создает угрозу затора. Он добавил, что поставил задачу МЧС вытащить куски конструкции из Тобола, пока они не создали преграды для воды.

Ранее в этот же день стало известно, что уровень реки Тобол в Кургане за ночь вырос на 54 сантиметра и составляет практически пять метров. Кроме того, 14 апреля в Курганской области течением Тобола смыло еще один мост — в деревне Лаптево.

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      Полина Кислицына
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