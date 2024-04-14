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07:13, 14 апреля 2024Экономика

Мост под Курганом смыло течение Тобола

Ura.ru: мощное течение Тобола смыло мост в Лаптево под Курганом

Фото: Russian Emergencies Ministry / Reuters

Деревянный мост в деревне Лаптево Курганской области снесло течение реки Тобол. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на очевидцев.

«Деревянный мост оторвался и поплыл по Тоболу», — сообщили местные жители. Отмечается, что проплывающую часть моста утром заметили в поселке Кулацкое. По данным издания, уровень Тобола достиг отметки в 491 сантиметр.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Telegram-канале отметил, что последние два часа вода добавляется по 20 сантиметров. «Течение заметно усиливается. Вода пошла на город», — предупредил он.

Ранее мост в нацпарке «Бузулукский бор» в поселке Паника Оренбургской области смыло потоком паводковых вод. Отмечается, что смытый течением железобетонный мост проходил через реку Боровка и соединял поселки в центральной части Бузулукского бора.

5 апреля в Орске произошел разрыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Спустя сутки дамбу прорвало еще в одном месте. К утру 7 апреля вода дошла до Оренбурга, там началась эвакуация жителей.

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      Марина Совина
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