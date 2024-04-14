Уровень реки Тобол в Кургане вырос на 20 сантиметров за два часа

Губернатор Шумков: уровень реки Тобол в Кургане за ночь вырос на 54 см

Уровень реки Тобол в Кургане за ночь вырос на 54 сантиметра и составляет уже почти 5 метров. Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков в Telegram.

Он подчеркнул, что после последние два часа уровень воды растет на 20 сантиметров. Кроме того, глава региона обратил внимание, что течение заметно усилилось. Он призвал местных жителей не медлить и эвакуироваться из домов, расположенных в подтапливаемых местах.

«Сейчас уровень воды будет только расти за счет перелива массы головы паводка. Пойма очень влажная. Электроэнергия и газ будут вынужденно отключаться на превентив во избежание несчастных случаев и аварий», — отметил Шумков. По его словам, в городе подготовлены несколько приютов для ваших домашних животных, создано несколько парковок для автомобилей, развернуто несколько десятков пунктов временного размещения.

Ранее сообщалось, что мощное течение Тобола смыло мост в Лаптево под Курганом.