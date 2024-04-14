Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:46, 14 апреля 2024Экономика

Уровень реки Тобол в Кургане вырос на 20 сантиметров за два часа

Губернатор Шумков: уровень реки Тобол в Кургане за ночь вырос на 54 см
Архивное фото

Архивное фото. Serguei Fomine / Global Look Press

Уровень реки Тобол в Кургане за ночь вырос на 54 сантиметра и составляет уже почти 5 метров. Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков в Telegram.

Он подчеркнул, что после последние два часа уровень воды растет на 20 сантиметров. Кроме того, глава региона обратил внимание, что течение заметно усилилось. Он призвал местных жителей не медлить и эвакуироваться из домов, расположенных в подтапливаемых местах.

«Сейчас уровень воды будет только расти за счет перелива массы головы паводка. Пойма очень влажная. Электроэнергия и газ будут вынужденно отключаться на превентив во избежание несчастных случаев и аварий», — отметил Шумков. По его словам, в городе подготовлены несколько приютов для ваших домашних животных, создано несколько парковок для автомобилей, развернуто несколько десятков пунктов временного размещения.

Ранее сообщалось, что мощное течение Тобола смыло мост в Лаптево под Курганом.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Иран выпустил по территории Израиля более 300 ракет и беспилотников. Почему полученный ущерб оценили как незначительный?

      В МИД России заявили о переносе женевских дискуссий по Закавказью

      Стало известно об охоте украинской армии за мирным населением ДНР

      В Израиле рассказали о провале иранских дронов

      В России назвали главный козырь Ирана

      Уровень реки Тобол в Кургане вырос на 20 сантиметров за два часа

      Подполье сообщило об ударе российских войск по подстанции в Харькове

      В МИД России заявили о потере доверия к Швейцарии

      Инструктор по йоге рассказала о пользе позы «собака мордой вниз»

      Израиль открыл воздушное пространство

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше