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11:38, 16 апреля 2024Россия

В двух районах российского региона объявили срочную эвакуацию

В Казанском и Ишимском районах Тюменской области начали эвакуацию из-за паводка

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Казанском и Ишимском районе Тюменской области началась срочная эвакуация населения из-за паводка. Об этом объявил губернатор региона Александр Моор в видеообращении к местным жителям в Telegram.

По его словам, 15 апреля пришел уточненный прогноз от Росгидромета, согласно которому населенных пунктов в зоне подтопления будет больше, чем предполагалось. Также растет вероятность прорыва дамб и перелива через них. В связи с этим власти приняли решение начать срочную эвакуацию.

Моор подчеркнул, что специалисты заранее обошли дома, которым угрожает половодье. Некоторых местных жителей проинформировали неоднократно. «Собирайте ценные вещи. Немедленно выезжайте в безопасное место, к родственникам или в ПВР», — призвал губернатор.

Ранее стало известно, что эвакуацию в связи с опасностью подтопления начали проводить в селах Казанского района. Также покинуть свои дома призвали жителей города Ишима.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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