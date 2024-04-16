В Эстонии захотели лишить недвижимости православные церкви

ERR: Таллин намерен расторгнуть договоры аренды недвижимости с ЭПЦ МП

Таллин намерен расторгнуть договоры аренды объектов недвижимости с Эстонской православной церковью Московского патриархата (ЭПЦ МП). Об этом сообщает ERR.

Уточняется, что в воскресенье в Таллине было заключено коалиционное соглашение. Его подписали правящая в Эстонии «Партия реформ», Социал-демократическая партия (СДП), а также партии «Эстония 200» и «Отечество».

«В соглашении (...) говорится: "Город расторгнет договоры и в дальнейшем не будет поддерживать частных лиц, организации и проекты, которые усиливают влияние Российской Федерации"», — уточняет издание.

По данным ERR, в аренде ЭПЦ МП в Таллине находятся семь объектов недвижимости. Часть из них церковь получила от правительства страны, еще часть — от властей города.

Ранее в ЭПЦ заявили, что не намерены разрывать связи с Русской православной церковью (РПЦ). Причиной этого в Эстонской православной церкви назвали отсутствие интереса в конфронтации и потере канонических связей.

В ответ на это министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс предложил признать террористическим Московский патриархат Русской православной церкви (РПЦ МП). Он объяснил, что это не повлияет на прихожан, но будет обозначать разрыв связей с Россией.