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18:35, 16 апреля 2024Мир

В Европе назвали сроки взятия Россией Харькова

Военный эксперт Паракилас: Россия может занять Харьков за несколько месяцев

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Европейский военный эксперт Джейкоб Паракилас заявил, что Россия может занять Харьков за несколько месяцев. Об этом сообщает Newsweek.

По словам аналитика, у России есть преимущество перед Украиной в проведении наступательных действий. Из-за географической близости Харькова к российской границе Москва сможет поддерживать наступление и в итоге «взять город под свой контроль в течение месяцев».

Паракилас подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас стали «гораздо слабее, чем в прошлом году».

Ранее начальник Генштаба Эстонии генерал-майор Энно Митс заявил, что Россия способна занять Харьков «одним махом». Тем не менее для удержания города может потребоваться «значительно больше войск», добавил он.

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      Виктория Кондратьева
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