В Приморье белуха приплыла на бьюти-процедуры
В Приморье сотрудник океанариума сделал белухе пилинг кожи
В Приморье белуха приплыла на бьюти-процедуры. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале океанариума в регионе.
На размещенных кадрах сотрудник учреждения делает киту пилинг, используя для данного процесса пемзу. Видно, как мужчина приподнимает его плавник и начинает скрабировать под ним кожу.
Известно, что у морских млекопитающих с апреля по июнь проходит период линьки. Сотрудник океанариума отметил, что пилинг белухе нравится, поскольку она получает после него рыбу в качестве вознаграждения.
Ранее сообщалось, что в Японском море недалеко от поселка Южно-Морской в Приморском крае местные жители увидели китов-убийц.