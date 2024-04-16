Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:22, 16 апреля 2024Моя страна

В Приморье белуха приплыла на бьюти-процедуры

В Приморье сотрудник океанариума сделал белухе пилинг кожи

В Приморье белуха приплыла на бьюти-процедуры. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале океанариума в регионе.

На размещенных кадрах сотрудник учреждения делает киту пилинг, используя для данного процесса пемзу. Видно, как мужчина приподнимает его плавник и начинает скрабировать под ним кожу.

Известно, что у морских млекопитающих с апреля по июнь проходит период линьки. Сотрудник океанариума отметил, что пилинг белухе нравится, поскольку она получает после него рыбу в качестве вознаграждения.

Ранее сообщалось, что в Японском море недалеко от поселка Южно-Морской в Приморском крае местные жители увидели китов-убийц.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский подписал закон о мобилизации на Украине

      Трампа предупредили об опасности «глубинного государства»

      Россиянам назвали оптимальную частоту тренировок для похудения

      В Госдуме заявили о рисках заражения бешенством в контактных зоопарках

      Полицейские поймали семерых подростков за избиение прохожих в российском городе

      В России отреагировали на приглашение посетить 80-летие высадки в Нормандии

      Выигравшая Уимблдон уроженка Москвы высказалась о решении представлять Казахстан

      В московской клинике прокомментировали отрыв тромба у пациентки после операции

      Инструкторы НАТО начали обучать военных в Узбекистане

      Военврач закрыл собой раненых солдат от удара дрона и спас пятерых бойцов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше