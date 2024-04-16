В Приморье белуха приплыла на бьюти-процедуры

В Приморье сотрудник океанариума сделал белухе пилинг кожи

В Приморье белуха приплыла на бьюти-процедуры. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале океанариума в регионе.

На размещенных кадрах сотрудник учреждения делает киту пилинг, используя для данного процесса пемзу. Видно, как мужчина приподнимает его плавник и начинает скрабировать под ним кожу.

Известно, что у морских млекопитающих с апреля по июнь проходит период линьки. Сотрудник океанариума отметил, что пилинг белухе нравится, поскольку она получает после него рыбу в качестве вознаграждения.

Ранее сообщалось, что в Японском море недалеко от поселка Южно-Морской в Приморском крае местные жители увидели китов-убийц.

