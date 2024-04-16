В США появилась авиакомпания для собак Bark Air

В США появилась авиакомпания Bark Air, которая предназначена для перевозки собак. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Идея организовать комфортный перелет питомцам и их владельцам пришла компании Bark, которая производит товары для собак. Согласно проморолику, обращаться с четверолапыми на борту будут по-королевски: для них установят удобные кровати для совместного сна с хозяевами и аромакабинки с успокаивающими запахами и звуками. Также пушистым пассажирам предложат напитки по вкусу (например, воду или костный бульон), успокаивающие лакомства и шумоподавляющие наушники.

Уточняется, что рейсы будут выполняться чартерной Talon Air на бизнес-джете Gulfstream G5. В полетной программе пока только Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Лондон. Билет на внутренний рейс обойдется хозяину и псу в 6 тысяч долларов (560 тысяч рублей). Добраться до другой страны мира можно будет за 8 тысяч (747 тысяч рублей).

Ранее авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» разрешили пассажирам провозить питомцев на соседних креслах в самолете. Животных можно будет размещать там только в переноске и по взрослым тарифам.