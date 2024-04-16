Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:39, 16 апреля 2024Путешествия

В США появилась авиакомпания для собак

В США появилась авиакомпания для собак Bark Air

В США появилась авиакомпания Bark Air, которая предназначена для перевозки собак. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Идея организовать комфортный перелет питомцам и их владельцам пришла компании Bark, которая производит товары для собак. Согласно проморолику, обращаться с четверолапыми на борту будут по-королевски: для них установят удобные кровати для совместного сна с хозяевами и аромакабинки с успокаивающими запахами и звуками. Также пушистым пассажирам предложат напитки по вкусу (например, воду или костный бульон), успокаивающие лакомства и шумоподавляющие наушники.

Уточняется, что рейсы будут выполняться чартерной Talon Air на бизнес-джете Gulfstream G5. В полетной программе пока только Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Лондон. Билет на внутренний рейс обойдется хозяину и псу в 6 тысяч долларов (560 тысяч рублей). Добраться до другой страны мира можно будет за 8 тысяч (747 тысяч рублей).

Ранее авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» разрешили пассажирам провозить питомцев на соседних креслах в самолете. Животных можно будет размещать там только в переноске и по взрослым тарифам.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Что изменится?

      Израиль понадеялся на конец «обмена ударами» после ответа на атаки Ирана

      На московском заводе по производству ракет произошел пожар

      Росгвардейцы обнаружили в ДНР полевой склад ВСУ с артиллерийскими снарядами

      Спасение повисшего на арматуре в России редкого животного попало на видео

      Российского бармена арестовали за нелегальный бизнес на Пангане

      В ОДКБ сообщили о планах НАТО вывести из строя коммуникации Союзного государства

      Чемпионат России по плаванию выиграла 15-летняя спортсменка

      Стало известно о наследстве певца Кунгурова

      Анна Семенович раскрыла вес своей груди

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше