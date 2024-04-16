Врач развеяла миф о пользе популярного продукта

Врач Шаповаленко заявила, что в низкокалорийных йогуртах содержится много сахара

Доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко заявила, что в низкокалорийных йогуртах обычно содержится много сахара. Миф о пользе этого популярного продукта она развеяла в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», видео доступно на платформе «Смотрим».

Гостья передачи рассказала, что с целью улучшить рацион стала есть по утрам низкокалорийный йогурт. «Как правило, низкокалорийные йогурты содержат очень большое количество сахара. Количество сахара в них равно двум с половиной пончикам», — предупредила Шаповаленко. Специалист уточнила, что в данном случае речь идет о скрытых углеводах.

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