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10:04, 16 апреля 2024Интернет и СМИ

Врач развеяла миф о пользе популярного продукта

Врач Шаповаленко заявила, что в низкокалорийных йогуртах содержится много сахара

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко заявила, что в низкокалорийных йогуртах обычно содержится много сахара. Миф о пользе этого популярного продукта она развеяла в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», видео доступно на платформе «Смотрим».

Гостья передачи рассказала, что с целью улучшить рацион стала есть по утрам низкокалорийный йогурт. «Как правило, низкокалорийные йогурты содержат очень большое количество сахара. Количество сахара в них равно двум с половиной пончикам», — предупредила Шаповаленко. Специалист уточнила, что в данном случае речь идет о скрытых углеводах.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников опроверг популярный стереотип о магнии. Он назвал мифом предположение о том, что люди недополучают этот элемент из продуктов.

Перед этим терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман назвали три важных для здоровья сердца продукта. В частности, к ним специалисты отнесли семена льна.

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      Маргарита Щигарева
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