Выступавшая за Великобританию пловчиха раскрыла причину переезда в Россию

Пловчиха Белоногофф объяснила переезд в Россию плохим отношением в Британии

Выступавшая за Великобританию пловчиха Татьяна Белоногофф раскрыла причину переезда в Россию. Ее слова приводит РИА Новости.

Спортсменка заявила, что в Великобритании к ней плохо относились, и это было очередной причиной переехать в Россию. «Были моменты, когда я должна была выступать на соревнованиях, но меня не брали по неопределенным причинам», — объяснила она. Белоногофф отметила, что всегда считала себя русской и хотела выступать за национальную команду.

Белоногофф приняла решение выступать за сборную России в феврале 2020 года. До этого она выступала за Великобританию.

Мать Белоногофф — россиянка. Спортсменка прожила всю жизнь в Великобритании, но в 2019-м переехала в Санкт-Петербург.

Белоногофф — чемпионка Европы среди юниоров. Она стала сильнейшей на дистанции 50 метров брассом. На чемпионате России в 2024 году ей удалось выиграть на этой же дистанции.