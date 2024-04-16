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11:55, 16 апреля 2024Силовые структуры

Задержание заминировавшего авто экс-сотрудника СБУ россиянина попало на видео

Появились кадры задержания мужчины, подорвавшего машину Прозорова в Москве
Начало событий в новости Появились подробности о задержанном за подрыв машины экс-сотрудника СБУ

Задержание и допрос мужчины, который осуществил подрыв автомобиля экс-сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова в Москве, попал на видео. Ролик в своем Telegram публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как злоумышленник лежит на земле лицом вниз, пока силовики надевают на него наручники. Затем мужчину грузят в автомобиль. На допросе он признается в содеянном и раскрывает детали случившегося.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий Прозорову, взорвался 12 апреля во дворе дома в районе Западное Дегунино. По словам пострадавшего, все произошло во время включения зажигания – хозяин машины получил травму ноги.

Злоумышленника задержали ранее 16 апреля — им оказался 41-летний россиянин. По данным ФСБ, в октябре 2023 года мужчина выезжал на территорию Украины, где был завербован сотрудниками СБУ.

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      Олеся Мицкевич
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