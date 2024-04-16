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10:20, 16 апреля 2024Силовые структуры

Появились подробности о задержанном за подрыв машины экс-сотрудника СБУ

Заминировавший машину экс-сотрудника СБУ агент Украины следил за ним 2,5 месяца

Кадр: Telegram-канал SHOT

Агент Украины, который заминировал автомобиль экс-сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова в Москве, следил за ним 2,5 месяца. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, задержанный изготовил самодельное взрывное устройство кустарно под руководством куратора и прикрепил его к днищу машины ночью 9 апреля, за три дня до взрыва. 41-летний мужчина — гражданин России, однако с 2010 года он проживал на Украине.

16 апреля стало известно о задержании фигуранта. В октябре 2023 года его завербовали сотрудники СБУ. Затем мужчина получил задание от куратора и в марте прибыл в Россию.

12 апреля во дворе дома в районе Западное Дегунино на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. В результате хозяин машины получил травму ноги. По словам пострадавшего, все произошло во время включения зажигания.

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      Екатерина Кашурникова
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