В России ответили на готовность США вернуться к исполнению ДСНВ

Сенатор Карасин: США показывают готовность к диалогу по исполнению ДСНВ

США показывают, что они готовы начать диалог по исполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на готовность Вашингтона вернуться к исполнению ДСНВ при условии, что Россия также станет соблюдать свои обязательства по договору.

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«Посмотрим, что из этого выйдет, потому что одно дело сказать и предложить какие-то варианты, а другое — декларировать и после этого ничего не делать. Мы обратили внимание на это заявление, а дальнейшее развитие покажет, насколько это все приведет к результату», — заявил Карасин.

Ранее Госдепартамент США обнародовал доклад о соблюдении странами соглашений по контролю над вооружениями, в котором назвал условия отказа от контрмер, принятых по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ). В ведомстве подчеркнули, что это произойдет, если Россия вернется к соблюдению всех своих обязательств в рамках договора.

21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию заявил о приостановке участия Москвы в ДСНВ из-за враждебного курса Соединенных Штатов и участия западных стран в конфликте на Украине.

МИД России указывал, что Москва готова возобновить диалог по ДСНВ только в том случае, если США откажутся от враждебного курса и желания нанести России стратегическое поражение.