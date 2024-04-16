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11:54, 16 апреля 2024Мир

В России ответили на готовность США вернуться к исполнению ДСНВ

Сенатор Карасин: США показывают готовность к диалогу по исполнению ДСНВ
Григорий Карасин

Григорий Карасин . Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

США показывают, что они готовы начать диалог по исполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на готовность Вашингтона вернуться к исполнению ДСНВ при условии, что Россия также станет соблюдать свои обязательства по договору.

Мое мнение на эмоциональном уровне, что это американцы как бы показывают, что они были бы готовы начать по этой теме диалог

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Посмотрим, что из этого выйдет, потому что одно дело сказать и предложить какие-то варианты, а другое — декларировать и после этого ничего не делать. Мы обратили внимание на это заявление, а дальнейшее развитие покажет, насколько это все приведет к результату», — заявил Карасин.

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Ранее Госдепартамент США обнародовал доклад о соблюдении странами соглашений по контролю над вооружениями, в котором назвал условия отказа от контрмер, принятых по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ). В ведомстве подчеркнули, что это произойдет, если Россия вернется к соблюдению всех своих обязательств в рамках договора.

21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию заявил о приостановке участия Москвы в ДСНВ из-за враждебного курса Соединенных Штатов и участия западных стран в конфликте на Украине.

МИД России указывал, что Москва готова возобновить диалог по ДСНВ только в том случае, если США откажутся от враждебного курса и желания нанести России стратегическое поражение.

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