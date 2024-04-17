«Бавария» обыграла «Арсенал» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

«Бавария» обыграла «Арсенал» со счетом 1:0 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

«Бавария» обыграла «Арсенал» в ответном четвертьфинальном матче финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в игре на счету Йозуа Киммиха.

Первая игра команд, состоявшаяся 9 апреля в Лондоне, окончилась ничьей со счетом 2:2. Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинал вышла «Бавария».

Финал турнира состоится 1 июня. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим обладателем титула является «Манчестер Сити».